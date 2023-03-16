«آسيوية الريشة الطائرة» للأفراد في دبي 2024

المصدر: وام

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أعلن اتحاد الإمارات للريشة الطائرة استضافة الإمارات للبطولة الآسيوية للريشة الطائرة «للأفراد» خلال الفترة من 25 إلى 30 أبريل 2024 في صالة نادي النصر بدبي.

وعقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة اجتماعاً في دبي لمناقشة الاستعدادات الخاصة باستضافة البطولة، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الآسيوية للفرق، والتي أقيمت خلال فبراير الماضي في مركز إكسبو دبي للمعارض، وتوج بها المنتخب الصيني.

وأكدت نورة الجسمي رئيس مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة أن الفترة المقبلة ستشهد عقد عدد من الاجتماعات من أجل الإعداد الجيد للحدث الذي من المتوقع أن يشهد مشاركة واسعة من مختلف الدول الآسيوية.

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