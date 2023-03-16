«مينتورز أكاديمي» تدعم تعليم الكريكيت للصغار

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت مدرسة جيمس مودرن أكاديمي بالشراكة مع نادي JMR Sporting، «مينتورز أكاديمي»، لتعليم لعبة الكريكيت من خلال توفير التدريب والتوجيه المتخصص للاعبي الكريكيت الصغار والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 18 عاماً.

وستقدم «مينتورز أكاديمي» برنامج تدريب منتظم للطلاب إلى جانب التدريس الأكاديمي من خلال منهاج متكامل قائم على توفير الدعم والتدريب للاعبي الكريكيت الشباب، بالتعاون مع مجموعة من عمالقة لعبة الكريكيت، ومنهم باول نيكسون ومايكل فوغان وشاميندا فاس ونيدا دار وفيرندر سهواج.

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