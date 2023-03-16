منتخب الشطرنج يشارك في بطولة السعودية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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تغادر بعثة منتخبنا الوطني للشطرنج، اليوم، إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في فعاليات بطولة الشطرنج، التي تستضيفها منطقة «بوليفارد الرياض»، ضمن مسابقات «تقويم الرياض» 2023.

وتقام فعاليات البطولة يومي غدٍ وبعد غدٍ، ويشارك فيها منتخبنا بثلاثة لاعبين، هم الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن المصنف الأول للبطولة، والأستاذ الدولي عمران الحوسني، واللاعبة روضة السركال.

ويترأس بعثة منتخبنا الوطني، الدكتور سيف سالم لخريباني النعيمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، ويتولى مهدي عبد الرحيم مستشار لجنة الحكام في الاتحاد الدولي، ورئيس حكام آسيا، منصب رئيس الحكام بالبطولة.

وتوقع عمران الحوسني منافسة قوية من جميع المشاركين.

و عبّرت روضة السركال، عن سعادتها بالمشاركة في البطولة، التي تشهد وجود مجموعة من أفضل اللاعبين العرب فيها، معربة أن تقديمها المستوى اللائق، ترجمة للثقة في قدراتها للمشاركة ضمن المنتخب الإماراتي.

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