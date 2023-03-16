75 لاعباً في بطولة الإمارات لرفع الأثقال

المصدر: (دبي - ياسر قاسم)

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أعلن اتحاد الإمارات لرفع الأثقال عن مشاركة 75 لاعباً ولاعبة في النسخة الأولى لبطولة الإمارات لرفع الأثقال التي تنطلق بعد غدٍ لمدة يومين بصالة «مدرسة الاتحاد الخاصة» في جميرا بدبي، وتم الإعلان عن تفاصيل النسخة الأولى للبطولة في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بحضور، محمد خميس النقبي المدير التنفيذي للاتحاد، وحمد الحوسني عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة الإعلامية.

وكشف محمد خميس النقبي عن مشاركة 75 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات، وفق الضوابط والشروط الفنية المعتمدة أولمبياً لضمان نجاح البطولة، مشيداً في الوقت ذاته بالاهتمام والمساهمة الإيجابية للمؤسسات الوطنية كشريك فعال يعزز من النجاح المرتقب. وأكد حمد جمعة العجمي، أن تنظيم البطولة يستهدف تكوين قاعدة للعبة في الدولة، في ظل مشاركة 75 لاعباً ولاعبة يمثلون الأندية الحكومية والخاصة، حيث يتكون كل فريق من 5 أوزان للعنصر النسائي ومثلها للعنصر الرجالي.

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