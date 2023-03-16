نخبة الطيارين يتنافسون في «دولية الطيران اللاسلكي»

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

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تحتضن حديقة الخور بدبي، منافسات بطولة دبي ماسترز الدولية الثالثة للطيران اللاسلكي 2023، بداية من يوم غدٍ، بمشاركة 20 طياراً، هم الأبرع في العالم لفئة الهليكوبتر للمحترفين، إلى جانب طيارين من الإمارات، هما عبدالله الريس وتامر الشامسي.

وقال يوسف حسن الحمادي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، إن اللجنة النظمة حصرت المشاركة على الأفضل من الطيارين في العالم، مبيناً أن جميع الطيارين المشاركين في البطولة قد وصلوا.

وأضاف : أحسنت اللجنة المنظمة صنعاً بإقامة البطولة في حديقة الخور وفي عطلة نهاية الأسبوع حتى تتمكن العائلات من متابعة العروض المبهرة التي سبق أن نالت إعجابهم واستحسانهم.

ووجهت اللجنة المنظمة للبطولة، الدعوة لعدد من الشخصيات بالاتحاد الدولي للرياضات الجوية، لحضور منافسات البطولة، ومناقشة الترتيبات الخاصة ببطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات، والتي يعتزم اتحاد الإمارات للرياضات الجوية تنظيمها، خلال شهر نوفمبر المقبل.

وكان وفد اتحاد الرياضات الجوية، قد قام بزيارة تفقدية لحديقة خور دبي، وضم الوفد يوسف الحمادي نائب رئيس الاتحاد، ومحمد يوسف الأمين العام، وطارق السعدي وعبد الله مراد عضوي مجلس الإدارة، وعلي صنقور وسامح حبيب من فريق الدعم اللوجستي، حيث تم اختيار المكان بعناية فائقة.

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