الشارقة يلتقي العربي الكويتي على ثالث «خليجية اليد»

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

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يلتقي فريق كرة اليد بنادي الشارقة الجمعة المقبل نظيره فريق كرة اليد بنادي العربي الكويتي في لقاء ساخن بطموح الفوز والحصول على المركز الثالث بالبطولة الخليجية الـ 39 للأندية أبطال الكؤوس بدول مجلس التعاون الخليجي التي يستضيفها نادي النجمة البحريني وتحتضن منافساتها الممتدة لغاية 17 الجاري صالة مدينة خليفة الرياضية بالعاصمة البحرينية المنامة.

وتشهد نفس الجولة لقاء الكويت الكويتي الذي حقق الفوز على فريق العربي القطري بنتيجة 25/21 مع النجمة البحريني الذي بدوره حقق الفوز على الشارقة 35/35، في دور نصف النهائي في صراع على لقب البطولة بنسختها الـ 39 والتي شهدت مشاركة 8 أندية تمثل النخبة بمنطقتنا الخليجية.

وكان فريق الشارقة ممثل الإمارات في المحفل الخليجي، قد تلقى خسارة غير متوقعة بنتيجتها العريضة أمام فريق النجمة البحريني حامل اللقب وبطل آسيا في نصف نهائي البطولة بنتيجة 35/25، واستحق فريق النجمة الفوز بعد أن دانت له أفضلية اللعب والنتيجة طوال مراحل المباراة، والتي نجح خلالها فريق النجمة صاحب الأرض والجمهور الفوز بعد أن حسم الشوط الأول لصالحه بنتيجة 17/11.

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