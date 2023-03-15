منصور بن محمد: دورة ند الشبا تشهد مشاركة رياضيين محترفين وهواة من داخل وخارج الدولة

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي أن دعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، للقطاع الرياضي في الإمارة كان له كبير الأثر في تعزيز مكانة الرياضة في مجتمع دبي وتحقيق الكثير من الإنجازات والنجاحات التنظيمية للبطولات والفعاليات الرياضية التي تستضيفها على مدار العام، مشيراً إلى أن توجيهات سموه بإطلاق دورة ند الشبا الرياضية في شهر رمضان من كل عام جعلت من الدورة الحدث الأكبر والأهم بين الفعاليات الرياضية المجتمعية خلال الشهر الكريم.

وأضاف سموه: "يعمل مجلس دبي الرياضي كل عام على تنظيم نسخة جديدة ومميزة من الدورة برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تنفيذا لتوجيهاته وتحقيقاً للأهداف التي وضعها سموه لهذه الدورة الرياضية المهمة، حيث يتم اختيار الرياضات والفئات بما يحقق الإضافة والفائدة لقطاعنا الرياضي ويسهم في نشر ممارسة هذه الرياضات في المجتمع ويمنح العائلات أجواء رياضية مميزة، كما نحرص على توفير كل المقومات اللازمة لضمان مستوى متميز من التنظيم يليق بالمكانة التي وصلت إليها الدورة".

وأضاف سموه: "النسخة العاشرة من الدورة التي سيتم تنظيمها خلال شهر رمضان المقبل تتميز بمشاركة رياضيين محترفين وهواة من داخل وخارج الدولة يتنافسون في 8 ألعاب رياضية على مدى 19 يوما بما يعزز من مكانة الدورة في صدارة الأحداث الرياضية السنوية في دولة الإمارات والمنطقة ويمنح رياضيينا وجمهورنا الفرصة التي ينتظرونها في كل عام".

قدرات لا حدود لها

وتعمل اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية على قدم وساق وفق أعلى أرقى المعايير والممارسات لتنظيم النسخة العاشرة من الدورة الرياضية والمجتمعية الأكبر من نوعها والتي ستقام في مجمّع ند الشبا الرياضي خلال الفترة من 23 مارس الجاري وحتى 10 أبريل المقبل تحت شعار "قدرات لا حدود لها" ، حيث يضم برنامج الدورة منافسات في 8 رياضات هي : كرة الطائرة، البادل، المبارزة، الجوجتسو، القوس والسهم، الدراجات الهوائية، الجري، وكرة السلة على الكراسي المتحركة، بمشاركة رياضيين محترفين وهواة من داخل وخارج الدولة.

مشاركة كبيرة وبطولات عديدة

يذكر ان النسخ التسع الماضية من الدورة - التي انطلقت عام 2013 - شارك فيها أكثر من 39 ألف رياضي ورياضية من المحترفين والهواة ومن مختلف الجنسيات حيث تنافسوا في البطولات التي أقيمت ضمنها وبلغ عددها 71 بطولة ضمت كل منها فئات عديدة، كما ضمت بطولات لأصحاب الهمم.

وشارك في النسخة الأولى أكثر من 1500 رياضي ورياضية من مختلف الجنسيات تنافسوا في 5 رياضات هي: كرة قدم الصالات، الكرة الطائرة، البادل تنس، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، فيما ارتفع عدد المشاركين في النسخة الثانية من الدورة عام 2014 الى 3000 رياضي ورياضية تنافسوا في 6 العاب رياضية هي: كرة قدم الصالات، الكرة الطائرة، البادل تنس، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، والاسكواش.

وارتفع عدد المشاركين والرياضات في النسخة الثالثة التي أقيمت عام 2015 حيث بلغ عدد المشاركين 4000 رياضي ورياضية من مختلف الأعمار والجنسيات من الهواة والمحترفين الذين تنافسوا في 7 رياضات هي : كرة قدم الصالات، الكرة الطائرة، البادل تنس، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، القوس والسهم، كرة السلة على الكراسي المتحركة.

كما شهدت النسخة الرابعة للدورة عام 2016 مشاركة 4000 رياضي ورياضية تنافسوا في 9 رياضات هي: كرة قدم الصالات، الكرة الطائرة، البادل تنس، المبارزة، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، تحدي ناس الليلي، كرة السلة على الكراسي المتحركة، وكرة القدم لذوي الإعاقة السمعية.

وارتفع عدد المشاركين في النسخة الخامسة عام 2017 الى 5000 مشارك تنافسوا في 9 رياضات هي : كرة قدم الصالات، الكرة الطائرة، البادل تنس، المبارزة، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، تحدي ناس الليلي، كرة السلة على الكراسي المتحركة، وكرة القدم لذوي الإعاقة السمعية.

وواصلت الدورة النمو حيث بلغ عدد المشاركين في النسخة السادسة عام 2018 أكثر من 6000 مشارك تنافسوا في 11 رياضة هي: كرة قدم الصالات، الكرة الطائرة، البادل تنس، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، تحدي ناس الليلي، كرة السلة على الكراسي المتحركة، الجوجتسو، المبارزة، كرة السلة الثلاثية (3×3)، وكرة القدم لذوي الإعاقة السمعية.

وبلغ عدد المشاركين في النسخة السابعة عام 2019 أكثر من 7000 مشارك تنافسوا في 13 رياضة هي: كرة قدم الصالات، الكرة الطائرة، البادل تنس، الجري، الدراجات الهوائية، تحدي ناس الليلي، كرة السلة على الكراسي المتحركة، الجوجتسو، المبارزة، كرة السلة الثلاثية (3×3)، وكرة القدم لذوي الإعاقة السمعية، الكريكت والتزلج على الجليد.

ونظرا للإجراءات الاحترازية أثناء جائحة كوفيد، لم يتم تنظيم الدورة في العام 2020 فيما شارك في النسخة الثامنة عام 2021 أكثر من 2500 رياضي ورياضية حيث شارك في بطولة البادل تنس أكثر من 700 لاعب من بينهم 500 لاعب إماراتي، وفي سباق الدراجات الهوائية أكثر من 870 دراج منهم 350 في فئة الهواة المواطنين،و 370 في الفئة المفتوحة للرجال و65 في الفئة المفتوحة للسيدات و55 في فئة الهواة المواطنات و30 في فئة أصحاب الهمم، وشارك في سباق الجري أكثر من 960 عداء حيث شارك في سباق 5 كيلومترات أكثر من 570 مشارك وفي سباق 10 كيلومترات أكثر من 390 مشارك.

وعادت الدورة لتسجل أعداد كبيرة من المشاركات حيث انضم 6000 مشارك من المحترفين والهواة إلى النسخة التاسعة في العام 2022 تنافسوا في 8 رياضات هي : البادل، والكرة الطائرة، والدراجات الهوائية، والجري، وتحدي ناس الليلي، والجوجتسو، وكرة السلة بالكراسي المتحركة، والقوس والسهم، وكما هو الحال في كل نسخة من الدورة ضمت كل رياضة منافسات في فئات عديدة للهواة والمحترفين والرياضيين الإماراتيين والسيدات، وغيرها من الفئات، كما واصلت اللجنة المنظمة للدورة تنظيم منافسات رياضية لأصحاب الهمم دعما لهم وتقديرا لمكانتهم في المجتمع.

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