رياضي يرسم أكبر مسار على خرائط جوجل باستخدام الكرسي المتحرك في دبي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

مدعوماً بالقيادة العامة لشرطة دبي، نجح رياضي مقيم في دبي من تحقيق رقمٍ قياسي عالمي من خلال رسم أكبر مسار على كرسي متحرك عبر خرائط جوجل. حيث نجح في المرور عبر منطقة برج خليفة ودبي مول لرسم شعار أصحاب الهمم المتمثل بالكرسي المتحرك بهدف إرسال رسالة عالمية عبر هذا الرقم القياسي عن نجاح دبي في تعزيز الوصول لأصحاب الهمم.

نجح سوجيث جوشي فارجيز، الرياضي الهندي الذي يعمل في أحد المصارف العاملة في الإمارات، من تحقيق الرقم القياسي العالمي لأكبر مسار على خريطة لتصنيفات الشلل الثنائي في الطرفين عبر رسم مسار طوله 8.71 كم بعد أن انطلق في تمام الساعة 6:05 صباحاً من مدخل برج خليفة وحتى الساعة 7:23 صباحاً بالعودة إلى النقطة ذاتها من يوم الأحد، الموافق 12 مارس 2023.

فارجيز من مواليد دبي عام 1992 حيث كان رياضياً وملاكماً ومتسابقاً شغوفاً. في مارس 2013، اتخذت الحياة منعطفاً كبيراً في مشواره عندما واجه حادث دراجة أصابه بالشلل أسفل صدره وأودعه الكرسي المتحرك لبقية عمره. ثم أجرى العديد من العمليات الجراحية وزيارات المستشفيات ومراكز إعادة التأهيل. حارب في رحلته الصعاب ليتابع مسيرته كمصرفي ناجح ومؤثر في مجال اللياقة البدنية بدبي.

ويقول: "لم يكن أجمل من أن نرسم شعاراً يفهمه الجميع ويتخطى حدود اللغات. لقد أطلقنا رسالة إلى العالم عبر دبي وغينيس للأرقام القياسية ينتمي إليها مجتمع أصحاب الهمم حول العالم. ولم يكن أجمل من أن تنطلق من دبي، المدينة الأكثر ثراءً بقيم أصحاب الهمم وسهولة الوصول لهم".

واتخذت دبي العديد من التدابير التي تكفل إمكانية وصول أصحاب الهمم إلى البيئة المحيطة ووسائل النقل، وتقوم بتوفير لافتات بطريقة بريل وبأشكال يسهل قراءتها وفهمها في المباني العامة والمرافق المتاحة لعامة الجمهور.

وأكد الرائد خالد المزروعي رئيس قسم مختبرات الابتكار في شرطة دبي، منسق مبادرة دعم الرياضي فارجيز، أن معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي وجه بتسخير كافة السبل والإمكانيات لدعم الرياضي في الوصول إلى هدفه وتحقيق حلمه في تحقيق اللقب العالمي وذلك في إطار حرص شرطة دبي الدائم على أن دعم وتمكين أصحاب الهمم.

وبين الرائد المزروعي أن شرطة دبي وفرت كافة أنواع الدعم اللوجستي والميداني الذي يحتاجه الرياضي فارجيز لإنجاز المهمة من دوريات الأمنية والمرورية سهلت انطلاقة مسار رحلته من أمام برج خليفة وطائرات دون طيار وسيارة الإسعاف، مبيناً أن اختيار فكرة المسار على شكل كرسي يأتي في إطار دعم أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الحركية.

وتم اختيار الموقع لكونه أكثر المعالم زيارةً من خلال ميزة التجول الافتراضي على خرائط "جوجل" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أعلنت الشركة في يونيو 2022.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز