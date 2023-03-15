«عمومية الطائرة» السبت

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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يعقد اتحاد الكرة الطائرة في الخامسة من مساء السبت المقبل، الاجتماع العادي للجمعية العمومية للاتحاد، وذلك في مقر الهيئة العامة بدبي، لاعتماد ميزانية العام الماضي، والتقرير الفني، ومناقشة أهم مقترحات الأندية لتطوير المسابقات المحلية، والمنتخبات الوطنية.

ومن ناحية ثانية، أعلن اتحاد الكرة الطائرة، عن برنامج مباريات الدور الثاني الحاسم من بطولة كأس السوبر للطائرة للرجال، والذي يقام بنظام دورتين مجمعتين.

وتقام مباريات الدورة المجمعة الأولى في الخامسة والسابعة مساءً في صالة نادي شباب الأهلي بالممزر في دبي، وستكون البداية بعد غدٍ، بمواجهتي بني ياس مع الجزيرة وشباب الأهلي مع العين.

بينما تقام مباريات الدورة المجمعة الثانية والأخيرة من البطولة، في صالة نادي بني ياس وتنطلق يوم 24 الجاري، بمواجهتي بني ياس مع الجزيرة وشباب الأهلي مع العين.

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