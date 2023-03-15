«دبي ماسترز للطيران اللاسلكي» الجمعة

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

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أكد نصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية أن الدعم الكبير، الذي تناله الرياضات الجوية من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ساهم في أن تتبوأ مكانة دولية مميزة، وجعلها محط الأنظار في العالم.

وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ينظم اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، النسخة الثانية من بطولة «دبي ماسترز» الدولية للطيران اللاسلكي، بداية من يوم بعد غدٍ وحتى الأحد المقبل بحديقة الخور بدبي. وقال النيادي: تدين الرياضات الجوية لسموه بالكثير خاصة من خلال دعم سموه لتنظيم كبرى البطولات والإنجازات، التي حققها أبطالنا، ونجاح كوادرنا الوطنية كانت كلها محصلة هذا الدعم الكريم.

وأشار النيادي إلى أن البطولة ستقام بحديقة الخور في دبي، وبمشاركة أبرع الطيارين.

وأوضح أن اللجنة المنظمة اختارت 20 طياراً من أبرع الطيارين على مستوى العالم للمشاركة في البطولة، إلى جانب بطلي الإمارات عبدالله الريس وثامر الشامسي .

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