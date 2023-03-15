رئيس اتحاد الشراع يشيد ببصمة «الفيكتوري» العالمية

المصدر: دبي - البيان

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زار الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، إدارة فريق الفيكتوري بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية في مقرها الكائن بجبل علي برفقة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وذلك للاطلاع على مرافق الإدارة والأقسام.

وأبدى الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان إعجابه بالجهود القائمة من قبل المسؤولين في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية والبصمة الواضحة لإدارة الفيكتوري الاسم الكبير الذي يمتلك إرثاً عالمياً وشهرة دولية، جعلته يحتل المكانة الأولى ليس في جانب المنافسة بل في تقديم نماذج مختلفة ومتميزة للصناعة البحرية، تحمل معايير الأمن والسلامة العالية.

وتجول الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان يرافقه أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في الأقسام المختلفة، حيث تعرفوا على تفاصيل العمل والجهود القائمة من مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وفريق عمل الإدارة من محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي للنادي.

وتعرف وفد اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث على مراحل تصنيع الزوارق في ورشة مصنع الفيكتوري وغرف اختبار المحركات وسرعتها وصناعة ومعالجة المراوح وقطع الغيار، كما اطلعوا على نماذج صناعة الفيكتوري والمتمثلة في زورق (أكس كات) السريع الذي سجل تميزاً في بطولات العالم وأصبح فيكتوري هو العلامة المميزة فيها.

تاريخ

وتوقف الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث عند ردهة متحف إنجازات (آسياد البحار) والمجموعة النادرة من الجوائز والبطولات التي بدأ حصادها منذ عام 1989 بالبطولات المحلية قبل بداية الحكاية العالمية من أمريكا في العام التالي، ثم التحول إلى بطولة العالم (الفئة الأولى) للمرة الأولى عام 1992 لتتوالى الأمجاد والبطولات.

ونقل محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية تحيات أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة النادي وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث وترحيبهم الكبير بمقدمهم وزيارتهم إلى مقر إدارة الفيكتوري الذي استضاف الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الاتحاد بعد الزيارة.

حضر الزيارة أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث محمد عبدالله محمد العبيدلي الأمين العام للاتحاد ومحمد عبيد بن ماجد العليلي وسيف راشد خليفة المهيري وسالم غانم عبيد خلفان الشامسي.

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