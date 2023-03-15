الكويتي الهزيم نائباً أول لرئيس الاتحاد العربي

المصدر: (الكويت – أحمد عبداللطيف)

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قرر المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة للجميع، تكليف حامد علي الهزيم نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة للجميع، بمنصب النائب الأول للاتحاد في الدورة الحالية، جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد في الكويت برئاسة المصري الدكتور عماد البناني رئيس الاتحاد على هامش المهرجان العربي التاسع الذي أقيم في الفترة من 10 وحتى 14 الجاري بمشاركة الاتحاد الاماراتي للرياضة للجميع إضافة إلى 14 دولة عربية. وقال حامد الهزيم: نتطلع إلى تحقيق مزيد من الإنجازات، وتقديم الدعم لتحقيق الأهداف التي وضعت عبر استراتيجية تطوير الرياضة.

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