1.7 مليون تابعوا «مدن لأساتذة البادل» أبوظبي 2023

المصدر: أبوظبي – البيان

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سجلت بطولة مدن العالمية لأساتذة البادل «أبوظبي 2023»، التي افتتحت أجندة الموسم الحالي لـ «وورلد بادل تور»، والتي أقيمت الشهر الماضي خلال الفترة من 21 – 26 فبراير، رقماً قياسياً في حجم المشاهدة على قناة الانترنت الرسمية لـ WPT، كأكثر بطولات البادل التي تحظى بأعلى مستوى من المشاهدة في تاريخ اللعبة وحقق البث الحي عبر القناة على الإنترنت رقماً غير مسبوق تجاوز 1.7 مليون مشاهدة لما يزيد على 367.000 مشاهد.

وتابع الجمهور بحماس المنافسات في باب النجوم بجزيرة الحديريات على مدار 6 أيام.

وقال صالح محمد الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: نفخر باستضافة البطولة التي أكدت مجدداً مكانة الإمارة عاصمة للرياضة العالمية، حيث استقطبت البطولة أفضل لاعبي البادل الدوليين، ووفرت منصة مثالية لتسليط الضوء على المواهب الإماراتية، ويتماشى هذا الحدث مع رؤيتنا الرامية إلى تنظيم برنامج حافل من الفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية تلبي تطلعات مجتمعنا وزوارنا على حد سواء. ونتطلع لاحتضان المزيد من أرقى البطولات العالمية في المستقبل.

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