«يد الشارقة» إلى نصف نهائي الخليجية عبر الأهلي البحريني

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

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تأهل فريق الشارقة لكرة اليد إلى نصف نهائي البطولة الخليجية الـ 39 للأندية أبطال الكؤوس بدول مجلس التعاون الخليجي، والتي يستضيفها نادي النجمة البحريني وتحتضن منافساتها صالة مدينة خليفة الرياضية في العاصمة البحرينية، وتستمر لغاية 17 الشهر الجاري. وذلك عقب فوزه بجدارة على فريق الأهلي البحريني 23/26، في ختام منافسات الفريقين في الدور الأول ضمن المجموعتين في البطولة، وقدم فريق الشارقة مباراة كبيرة فرض خلالها أفضليته لعباً ونتيجة طوال شوطي المباراة منهياً الشوط الأول لصالحه 11/13، في لقاء ماراثون شكل نهائياً مبكراً للبطولة.

بهذه النتيجة يرفع الشارقة ممثل الإمارات في البطولة الخليجية رصيده إلى 3 نقاط من تعادل مع الصفا الكويتي 24/24 وخسارة أمام الكويت الكويتي 28/29، ليحتل المركز الثاني بمجموعته الثانية عقب فريق الكويت الكويتي متصدر المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما ودع الصفا السعودي رغم تساويه بالنقاط مع الشارقة، لكن فارق الأهداف جاء في صالح الشارقة، كما أنهى الأهلي البحريني دوري المجموعات في المركز الرابع برصيد نقطتين.

ووفق نظام البطولة يواجه الشارقة نظيره فريق النجمة البحريني متصدر المجموعة الأولى في دور نصف النهائي يوم غدٍ الأربعاء، فيما سيواجه الكويت الكويتي متصدر المجموعة الثانية فريق العربي القطري وصيف المجموعة الأولى.

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