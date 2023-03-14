منتخب القوس والسهم يتألق في «دولية العراق»

المصدر: السليمانية - البيان

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توّج منتخب الإمارات للقوس والسهم بالميداليتين الذهبية والفضية، والمركز الثالث، في بطولة العراق الدولية داخل الصالات، بمشاركة أكثر من 18 دولة، التي اختتمت أول من أمس في محافظة السليمانية.

وجاء تتويج منتخبنا بالذهبية عن طريق اللاعبة عائشة آل علي في فئة القوس المحدب إناث، فيما نالت اللاعبة آمنة العوضي فضية القوس المركب إناث، وجاءت اللاعبة علياء آل علي في المركز الرابع.

ورفع منتخبنا الوطني رصيده من الميداليات الملونة إلى 16 ميدالية، بواقع 4 ذهبيات و6 فضيات، و6 برونزيات، خلال مشاركتيه في البطولتين العربية والدولية للقوس والسهم بمحافظة السليمانية العراقية، خلال الفترة من 7 إلى 12 مارس الجاري.

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