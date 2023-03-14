«عمومية اليد» 21 الجاري

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

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أعلن ناصر سالم الحمادي الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة اليد أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة نبيل بن عاشور قرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم 36 لاتحاد كرة اليد يوم الثلاثاء 21 مارس الجاري الساعة الرابعة والنصف عصراً بقاعة المؤتمرات رقم «13» في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية بدبي. وقال الحمادي إن الاجتماع سيبحث العديد من المواضيع التي تصب في صالح اللعبة خلال الموسم الماضي والحالي واستشراف المستقبل وتبحث الجمعية العمومية العديد من المقترحات والأفكار الهادفة.

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