نجم الفورمولا فرناندو ألونسو: أفضّل العيش بدبي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعيداً عن الحلبة، يتمتع السائق الإسباني فرناندو ألونسو، الذي عاد إلى منصة التتويج في الفورمولا 1، بأناقة في السباق، ويمتلك مجموعة مذهلة من السيارات، والهوايات، ويبلغ صافي ثروته 202 مليون جنيه إسترليني. وبعكس العديد من نجوم الفورمولا 1، مثل لويس هاميلتون وماكس فيرستابان، لا يعيش ألونسو في موناكو.

ووفقاً لموقع «إيسنتيللي سبورتس»، يمتلك السائق الإسباني بدلاً من ذلك شقة فاخرة في أحد الأبراج المتميزة في دبي، ويعيش فيها حياة الرفاهية إلى جانب جاره نجم التنس الشهير السويسري روجر فيدرر، وأوضح الموقع أن ألونسو يفضل العيش فيها، إلى جانب امتلاكه مجموعة من بيوت العطلات في جميع أنحاء أوروبا ومن ذلك سويسرا والمملكة المتحدة، التي ينتقل إليها على مدار العام.

وأوضح موقع «تيم أوت»، أن هذا البرج يضم 52 طابقاً، ويملك كل من ألونسو وفيدرر، طابقاً كاملاً، وبين أن سعر تلك الشقة كان 59 مليون درهم في 2015، وتم تجهيز كل شقة بحلول المنزل الذكي، ومؤثثة بشكل رائع، وتتميز بمخطط مفتوح مع الكثير من الضوء الطبيعي، وإطلالات رائعة بزاوية 360 درجة على مرسى دبي، إلى جانب مسرح منزلي وشرفات بزاوية لمزيد من الخصوصية، وتتكون من 5 غرف نوم، و8 حمامات.

كما يعد ألونسو السائق الوحيد الذي لديه متحفه الخاص به، وتبلغ مساحته 1200 متر مربع، ويضم معظم سياراته السابقة التي حقق فيها انتصارات مهمة في مسيرته، إلى جانب مسار خاص للكارتينغ، الذي تمت الموافقة عليه رسمياً، ما يسمح له باستضافة أحداث الكارتينغ الدولية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز