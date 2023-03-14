كأس رئيس الدولة للدراجات الهوائية تنطلق الأحد في «الحديريات»

المصدر: أبوظبي - وام

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تنطلق، الأحد المقبل، منافسات سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للدراجات الهوائية، بـ 3 فئات «الكبار، والشباب، والناشئين»، بمشاركة من مختلف أندية الدولة ولاعبين من الهواة، ويقام السباق لمسافة 100 كم للكبار، و48 كم للشباب، و32 كم للناشئين، وينطلق من مقر نادي أبوظبي للدراجات الهوائية بجزيرة الحديريات، التي تضم أرقى وأفضل مسارات الدراجات في العالم، وتعد وجهة للسباقات العالمية والمحلية، والفعاليات الخاصة بهذه الرياضة، حيث يقام للمرة الثانية على التوالي في الجزيرة، وللمرة الأولى من النادي. ويقام السباق بتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، ونادي أبوظبي للدراجات الهوائية.

وأكد ياسر الدوخي الأمين العام لاتحاد الإمارات للدراجات، أن باب التسجيل للمشاركة بالسباق لا يزال مفتوحاً، على أن يتم غلقه قبل يومين من الانطلاقة. وأشار إلى وجود تنسيق دائم بين الاتحاد ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للدراجات الهوائية، لخروج السباق بأفضل صورة تليق بمكانته، واسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

وقال النخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية: إن النادي على أتم الجاهزية لاستقبال الحدث الكبير، مرحباً بجميع المشاركين في المنافسات، مضيفاً: نعمل بشكل متواصل مع مجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد الإمارات للدراجات لتنظيم نسخة استثنائية للسباق، حيث يقام للمرة الثانية على التوالي في جزيرة الحديريات، وينطلق للمرة الأولى من النادي.

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