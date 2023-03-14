18 ميدالية للإمارات في «أبوظبي للجوجيتسو» جولة لندن

المصدر: لندن، أبوظبي - البيان

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حقق لاعبو الإمارات إنجازاً جديداً يضاف إلى رصيد إنجازات الجوجيتسو المتوالية في كل المحافل، وذلك من خلال الفوز بـ18 ميدالية ملونة في بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، التي أقيمت جولتها الرابعة في صالة كوبر بوكس أرينا في العاصمة البريطانية لندن، بمشاركة كبيرة من أكثر من 1000 لاعب ولاعبة يمثلون 50 دولة من مختلف قارات العالم. وتضمنت الميداليات 6 ذهبيات عن طريق كل من سالم سلطان الظاهري من أكاديمية «أي إف إن تي» في وزن 56 كجم الحزام البنفسجي، وسعيد الكبيسي من أكاديمية الوحدة في وزن 85 كجم للحزام البنفسجي، وهزاع محمد من أكاديمية الوحدة في وزن 120 كجم للحزام البنفسجي، وذياب النعيمي من أكاديمية العين في وزن 56 كجم للحزام البني، وزايد الكثيري من أكاديمية كوماندو جروب في وزن 56 كجم للحزام الأسود، وحصة الشامسي من أكاديمية الوحدة في وزن 49 كجم لفئة الحزام البنفسجي، كما حقق الأبطال 6 فضيات و6 ميداليات برونزية.

وتستضيف مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية منافسات بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجوجيتسو في الفترة من 17 - 19 مارس الجاري، حيث تشهد البطولة التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو(AJP) مشاركة مئات اللاعبين من الأندية والأكاديميات في فئات الصغار، والناشئين والشباب والهواة والمحترفين والأساتذة.

وقال يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «تشكل بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو إضافة قيمة لأجندة بطولات الموسم الرياضي، وتسهم في تسليط الضوء على مجموعة كبيرة من المواهب الشابة والجديدة التي تتطلع إلى تحقيق مسيرة احترافية متميزة. بيئة مثالية وتقام البطولة على مدى أيام 17، 18، و19 مارس الجاري، حيث تبدأ الفعاليات يوم الجمعة بمنافسات الصغار على أن تستكمل فعالياتها يوم السبت بمنافسات الناشئين والشباب والأساتذة، ويوم الأحد بمنافسات الهواة والمحترفين. وأكد طارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو «A J P»، أن بطولة أبوظبي غراند سلام تواصل نجاحاتها للعام التاسع توالياً، باعتبارها إحدى أكبر بطولات المحترفين في العالم، من حيث الجوائز المالية، والإقبال الكبير من اللاعبين المصنفين الأوائل في العالم، والنقاط التي تمنحها للفائزين بالمراكز الأولى في التصنيف السنوي المؤهل للفوز بجائزة أبوظبي العالمية في نهاية كل عام.

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