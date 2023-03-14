الشارقة والوصل إلى نصف نهائي دوري السلة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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تأهل فريقا الوصل والشارقة إلى الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري العام لكرة السلة لفئة الرجال بعد تخطيهما البطائح والوحدة في جولة الإياب للدور ربع النهائي لينضما إلى كل من شباب الأهلي والنصر، وجاء تأهل الشارقة بعد تخطيه الوحدة بنتيجة 95 - 86 على صالة نادي الجزيرة بالعاصمة أبوظبي، وفي الشارقة نجح الوصل في الفوز على مضيفه البطائح بنتيجة 85 - 80، وبذلك يواجه الشارقة منافسه النصر ويلتقي الوصل مع شباب الأهلي في الدور نصف النهائي، حيث تُلعب منافسات هذه المرحلة بنظام «بست أوف 3».وتقام بطولة الدوري هذا الموسم على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى بنظام الدوري من دورين، وبعد تحديد المراكز من الأول إلى السابع، تأهل الفريقان الأول والثاني «شباب الأهلي والنصر» مباشرة إلى نصف النهائي، بينما لعبت بقية الفرق «الدور ربع النهائي».

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