كامبيلو يقتحم الـ «توب 10» في «السباق إلى دبي»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تقدم الإسباني خورخي كامبيلو إلى قائمة العشرة الأوائل «توب 10» وتحديداً المركز الثامن في التصنيف الصادر أمس لجولة دي بي ورلد للغولف التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بالشراكة مع رولكس بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بعدما توج بلقب بطولة ماجيكال كينيا المفتوحة، لينهي انتظار 3 سنوات للفوز بالألقاب في الجولة، وبعدما أنهى المنافسات برصيد 18 ضربة تحت المعدل، ليحصد 460 نقطة، رفع من خلالها رصيده الإجمالي هذا الموسم إلى 693 نقطة في ترتيب «السباق إلى دبي».وجاء الياباني ماساهيرو كوامورا بالمركز الثاني في البطولة الكينية برصيد 16 ضربة تحت المعدل، ليحقق 305 نقاط، رفع بواسطتها إجمالي رصيده هذا الموسم إلى 447 نقطة، وتقدم 60 خطوة دفعة واحدة ليصبح بالمركز 20 في ترتيب «السباق إلى دبي».

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