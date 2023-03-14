«فزاع 3» بطل «الإمارات للزوارق السريعة»

المصدر: أبوظبي - البيان

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توّج الزورق «فزاع 3» بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي بطلاً للسباق الرئيس للجولة الأولى من بطولة الإمارات للزوارق السريعة الفئة الثالثة، التي اختتمت مساء أول من أمس على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي، بعد أن صمد في المركز الأول وصدارة السباق طوال 13 دورة، في حين حل ثانياً زورق أوكسوم 9 بقيادة ديميتري فاندوشيف ومايكل كاتاشيف، وثالثاً زورق كيو أويل 17 الكويتي بقيادة عبداللطيف العماني وبدر الدوسري. ونظم المنافسة في جولتها الأولى نادي أبوظبي للرياضات البحرية وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات البحرية في عودة قوية ومميزة للبطولة. وكرم الفائزين سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية وعلي بن غليطة مشرف عام السباق وناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة في النادي.

تفاصيل مثيرة

وشهدت الجولة التي استمرت على مدار ثلاثة أيام تفاصيل مثيرة بدأت مع التجارب الحرة التي أقيمت في اليوم الأول واستمرت مع سباق كسر الكيلو ثم السباق الرئيسي والختامي للجولة. وقال ناصر الظاهري: المشاركة القوية في السباق جاءت بحكم أن كافة المتسابقين أصحاب ألقاب وأبطال في زوارق الفئة الثالثة وبالتالي حملت البطولة قيمة فنية كبيرة وعالية. من ناحيته، أشاد علي بن غليطة بالمستوى الفني المميز الذي ظهرت به الجولة الأولى من البطولة قائلاً: المنافسة شهدت تنافساً قوياً على المراكز الأولى منذ لحظات التجارب الحرة وتصفيات كسر الكيلو والسباق الرئيسي أيضاً، وكان التقارب في المستويات ملحوظاً بين الجميع.

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