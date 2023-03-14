«دولي الكاراتيه» يطلب من الإمارات استضافة الدوري العالمي لنسختين

المصدر: دبي - البيان

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يدرس اتحاد الإمارات للكاراتيه، استضافة بطولة الدوري العالمي للشباب لعامين متتاليين، وذلك بناء على طلب الاتحاد الدولي المرسل إلى اتحاد الإمارات للكاراتيه لاستضافة البطولة عامي 2024 و2025، في ضوء ما تحقق من نجاح باهر في تنظيم البطولة التي أقيمت في الفجيرة فبراير الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه في نادي ضباط شرطة دبي برئاسة اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، وحضور راشد عبدالمجيد آل علي، النائب الأول لرئيس المجلس، والمهندس مروان سنكل، النائب الثاني، والمهندس حميد شامس، الأمين العام.

وأوصى رئيس المجلس القيام بالتنسيق التام مع الجهات الرسمية لاتخاذ القرار النهائي في طلب الاتحاد الدولي للكاراتيه، موجهاً الأعضاء بإعداد وتجهيز ملف كامل عن تنظيم الدوري العالمي لعامين متتاليين.

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