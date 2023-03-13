وفاة مبتكر تقنية «فوسبوري فلوب» في الوثب العالي

المصدر: أ ف ب

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توفي، أمس، أسطورة الوثب العالي الأمريكي ديك فوسبوري عن 76 عاماً.

وأعلن راي شولت، وكيل أعمال فوسبوري، اليوم، نبأ رحيل اللاعب الذي أحدث ثورة في رياضة الوثب العالي وتُوِّج بالذهبية الأولمبية عام 1968.

وقال شولت، في بيان، إن فوسبوري توفي في الساعات الأولى من يوم الأحد، بعد صراع مع سرطان الغدد الليمفاوية.

وأضاف: «بقلب حزين جداً، عليّ أن أنشر نبأ وفاة صديقي وموكلي منذ مدة طويلة ديك فوسبوري بسلام أثناء نومه في وقت مبكر من صباح الأحد».

وأكد أن الأصدقاء والمعجبين من جميع أنحاء العالم سيفتقدون ديك كثيراً، واصفاً إياه بأنه «أسطورة حقيقية وصديق للجميع».

يُذكر أن ديك فوسبوري من مواليد 6 مارس 1974 في بورتلاند بولاية أوريغون، ويعتبر أحد أكثر الرياضيين تأثيراً في تاريخ رياضات المضمار والميدان.

فإلى جانب فوزه بميدالية ذهبية في أولمبياد 1968، أحدث ثورة في رياضة الوثب العالي بتقنية «فوسبوري فلوب» التي يعتمدها تقريباً جميع ممارسي هذه الرياضة في يومنا هذا.

وتميزت طريقته بالركض بشكل قطري نحو العارضة، ثم الانحناء والقفز للخلف فوقها، مما منحه مركز كتلة أقل بكثير في طريقه صعوداً من التقنيات التقليدية.

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