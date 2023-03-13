150 لاعباً في بطولة «دارتس»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن اتحاد الإمارات لدارتس عن تنظيم بطولة الحبتور لدارتس يومي 18 و19 مارس الجاري بمشاركة أكثر من 150 لاعباً ولاعبة.

ويستضيف منافسات البطولة نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وتتضمن البطولة فئات الزوجي والفردي والمفتوحة الخاصة باللاعبين العرب والمفتوحة للأجانب والمقيمين.

وتشهد البطولة في اليوم الأول مسابقات الزوجي حتى نصف النهائي، وتستكمل في اليوم الثاني للفردي والزوجي حتى النهائي.

وطبقاً لنظام اللعب، تقام مسابقة الزوجي بنظام 5 أشواط في الدور التمهيدي و7 أشواط في النهائيات، وتشهد مسابقة فردي الرجال للمواطنين والمقيمين في الدور التمهيدي 7 أشواط وفي النهائي 9 أشواط.

ووجه خليفة المطيوعي رئيس الاتحاد الشكر لإدارة منتجع الحبتور للبولو والفروسية على رعايته للبطولة مؤكداً أن الرياضة الإماراتية تحتاج لهذه الرعاية من أجل تطورها، وخاصة أن دارتس تحتاج إلى المساندة لنشر اللعبة وتشكيل منتخب إماراتي قوي يشارك في البطولة الخارجية.

وأضاف: «تنتشر اللعبة بشكل سريع، وهذه البطولات تسهم في الكشف عن قاعدة الممارسين وأيضاً المواهب التي تحتاج إلى صقل لوضعها في الطريق الصحيح وهو ما نعمل عليه ضمن استراتيجية الاتحاد للوصول إلى أكبر عدد من الممارسين في فترة قصيرة».

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