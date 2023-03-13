المنصوري يشارك في «كأس الأمم للمضمار» للدراجات

المصدر: دبي- البيان

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يشارك دراج المنتخب الوطني أحمد المنصوري بطل الإمارات والعرب وآسيا في سباقات المضمار، ببطولة كأس الأمم للمضمار في مصر، بمشاركة 50 دولة، و8 فرق محترفة، وذلك خلال البطولة، التي تنطلق اليوم.

وضمت بعثة منتخب الإمارات إلى جانب المنصوري كلاً من نجم منتخبنا الوطني يوسف ميرزا، والمدرب شريف عبدالله، وتأتي المشاركة عقب فوز المنصوري بلقب الدولة لسباق المضمار فئة الأومنيوم، والتي أقيمت في الشارقة الأسبوع الماضي.

وأكد منصور بوعصيبة رئيس الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات أن الهدف من مشاركة المنصوري هو المنافسة على إحدى ميداليات الفوز بسباق الأومنيوم وهو تخصص المنصوري، وسبق له الفوز به في أكثر من منافسة سواء على مستوى العرب أو آسيا، مشيراً إلى أن لجنة المنتخبات تبحث دائماً عن مشاركة نجوم المنتخبات الوطنية في مختلف السباقات، وهو ما يحدث حالياً، بمشاركة مجموعة من الدراجين في طواف الجزائر، ومشاركة المنصوري في كأس الأمم في مصر.

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