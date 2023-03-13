«الشطرنج» في بطولتي آسيا بالصين وتايلاند

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد سعود المرزوقي مسؤول المنتخبات الوطنية في اتحاد الإمارات للشطرنج، أن لجنة المنتخبات قدمت تصورها لإقامة معسكر تحضيري للمنتخب في سويسرا قبل المشاركة بالبطولتين الآسيويتين في الصين وتايلاند، وأن المقترح يتضمن تنفيذ برنامج إعداد مميز ينتهي بالمشاركة في بطولة الأساتذة ضمن مهرجان «بيل الدولي» بسويسرا.

وقال: تعتبر البطولة أحد أهم المهرجانات العالمية السنوية في لعبة الشطرنج، إذ تشهد مشاركة نحو 73 لاعباً ولاعبة من دول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 120 لاعباً بمسابقة «الهواة»، وهي منافسة قوية للغاية، وتقام وفق النظام السويسري من 9 جولات، ولدينا نتائج سابقة ممتازة في البطولة بحصد الميداليتين الذهبية والفضية، بواسطة الأستاذ الدولي سالم عبدالرحمن.

وأكد المرزوقي أن هناك اتجاهاً لدى اتحاد اللعبة لتنظيم بطولتين في شهر رمضان المقبل بالتعاون مع مركزين تجاريين لترسيخ مساعي انتشار الشطرنج، وتعزيز الوعي بأهميته لكل فئات المجتمع، والقيمة الكبيرة التي يمثلها في الارتقاء بالقدرات الذهنية ورفع مستوى الذكاء.

وأشار إلى أهمية تواجد المنتخب في فعاليات بطولة الشطرنج التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، بمنطقة «بوليفارد رياض ستي» ضمن مسابقات «تقويم الرياض 2023»، يومي 17 و18 مارس الجاري، بثلاثة لاعبين هم سالم عبدالرحمن المصنف الأول للبطولة، والأستاذ الدولي عمران الحوسني، واللاعبة روضة السركال.

وقال: تعتبر البطولة هي الأعلى عربياً من حيث الجوائز المالية، وترسخ مكانة هذه الرياضة التي تحظى باهتمام لافت في السعودية، حيث يتوّج صاحب المركز الأول بـ300 ألف ريال، ويحصل صاحب المركز الثاني على 200 ألف ريال، والثالث على 100 ألف ريال، بالإضافة إلى جوائز مالية أخرى للفائزين حتى المركز العاشر، كما أنها تشهد تواجد أفضل اللاعبين العرب، وبعضهم كانوا قد غادروا الرقعة الشطرنجية بسبب الاعتزال».

وأوضح المرزوقي أن هذه المشاركة تندرج ضمن رؤية مجلس إدارة الاتحاد بالتواجد القوي في البطولات الخارجية تماشياً مع الاستراتيجية التي يتبناها الاتحاد، لتعزيز القدرات الفنية والذهنية للاعبين واللاعبات، من خلال الاحتكاك مع أفضل العناصر من جميع أنحاء العالم، وقال: «ثقتنا كبيرة في لاعبنا المتألق سالم عبدالرحمن للمنافسة على المراكز الأولى، كما نتطلع إلى نتائج جيدة من عمران الحوسني وروضة السركال».

وحول مشاركة المنتخب في البطولة العربية التي استضافتها العاصمة السودانية الخرطوم أخيراً قال المرزوقي: «كانت بطولة قوية، خصوصاً أنها مؤهلة للمشاركة في المونديال، بجانب الألقاب الأخرى وتحسين مستوى التصنيف».

وأضاف: «كنا في صلب المنافسة حتى الجولة الأخيرة عن طريق اللاعبة وافية درويش المعمري، التي آثرت المشاركة بحضورها من بريطانيا، حيث تتلقى تعليمها هناك، كما أن البطولة شهدت مشاركة الثنائي عبدالرحمن علي الطاهر وعمار السدراني للمرة الأولى، وكانت فرصة جيدة لتحسين تصنيف جميع لاعبي منتخبنا ونتطلع إلى نتائج أفضل في المنافسات المقبلة».

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