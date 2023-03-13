ختام تحدي اللياقة البدنية في الفجيرة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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أشاد الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، بنجاح النسخة الأولى من بطولة تحدي اللياقة البدنية والتي أقيمت بنادي التنس الأرضي في الفجيرة، مشيراً إلى أن اختيار الفجيرة لإقامة الحدث اختيار موفق، والهدف القادم اعتمادها لتصبح سنوية يتم إدراجها ضمن البطولات المحلية والدولية التي ينظمها الاتحاد سنوياً، موضحاً أن البطولة حققت جميع الأهداف المرسومة لها وأبرزها التعريف بثقافة ممارسة رياضة اللياقة البدنية، مثمناً جهود أعضاء اللجنة المنظمة للحدث العالمي.

جاء ذلك خلال تتويج أبطال التحدي، بحضور الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ سهيل بن بطي سهيل آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، فارس الدخيل الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي لبناء الأجسام ومحمد عبدالرحيم المري الأمين العام لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وأحمد بن ظبوي رئيس اللجنة المنظمة، وعبيد أحمد الكعبي رئيس مفوضية كشافة الفجيرة، وطارق عبد الله المنسق الإداري للبطولة، وهانيه ريغي المدير التنفيذي لنادي التنس وعدد من القيادات الرياضية، وشهدت منافسات البطولة تقديم اللاعبين مستويات فنية مميزة.

نتائج

وجاءت نتائج فئة المحترفين عن فوز الصربي لوكا جوكيتش في المركز الأول للفردي، وفي فئة اللاعبات المحترفات فازت الإيسلندية سارا سيغموند بالمركز الأول، وفي فئة الهواة فاز اللاعب الإسباني إدواردو بالمركز الأول للفردي، والبولندية مونيكا لفئة الإناث وفي الفرقي فاز فريق لفتديكس بلاك ويضم نخبة من لاعبي بريطانيا وإيرلندا.

وعلى مستوى اللاعبين الإماراتيين حل في الصدارة اللاعبان بدر النوري وأحمد الشحي، مع تميّز كل من سالم آل علي، وإبراهيم الشامسي، وسالم الخيال، وراشد الأنصاري، وجاسم البلوشي، فيما قدّم لاعبون آخرون مستويات فنية مميزة ومنهم على مستوى اللياقة البدنية العربية كل من: العراقي محمد العكيدي، والسعودي أحمد النهدي، والتونسي معتز مرزوقي، والمصري عمر صالح، والسوري محمود اتفاق، والفلسطيني رامي سيف.

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