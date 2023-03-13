أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظم فعالية «يوم المرأة العالمي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بالتعاون مع نادي أبوظبي للدراجات ومؤسسة المباركة، فعالية «يوم المرأة العالمي»، بمشاركة عدد كبير من السيدات وبحضور ممثلات عن الجهات الحكومية والرسمية التابعة لإمارة أبوظبي، وتضمنت هذه الفعالية جلسات حوارية مع نساء إماراتيات وعالميات ناجحات في مجالاتهن، حيث استعرضن مسيرتهن المحفزة والناجحة في خدمة الوطن والمجتمع بأسلوب مرح عائلي ومجتمعي هادف لتصبح بذلك تلك القصص مصادر إلهام وتحفيز، في إطار حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على منح المرأة المكانة التي تستحقها في خدمة وطنها.

جاءت الفعالية ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف من خلالها الأكاديمية مع المؤسسات المعنية بتمكين المرأة إلى رفع مستوى الوعي لدى السيدات بأهمية تعزيز التوعية بضرورة ممارسة النشاط البدني، وذلك تناغماً مع الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في توفير بيئة صحية سليمة لكل السيدات ودعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، كما تهدف الأكاديمية إلى إقامة هذه الفعاليات للتأكيد على دور المرأة في بناء المجتمع وتمكين الأجيال الجديدة من النساء للاستفادة من خبراتهن العظيمة، حيث لاقت تفاعلاً ملفتاً من الحاضرات ضمن أجواء مرحة وحماسية، تم تسليط الضوء من خلالها على جهود المرأة كركيزة أساسية للمجتمع ودورها في تمكين الشابات الإماراتيات للاستفادة من إمكانياتهن في مسيرة النجاح المتواصل للوطن، مما يشكل خطوة إيجابيه بمشاركة السيدات في الأنشطة الرياضية والترفيهية والاجتماعية بمختلف الفئات العمرية.

أسلوب حياة

وأكد فريق عمل أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أن سعي الأكاديمية الذي تقوم عليه بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، شجع النساء على ممارسة الأنشطة على مدار الأعوام لتصبح بعدها أسلوب حياة مستدامة في سبيل الحفاظ على صحتهن ومهاراتهن الذهنية والجسدية، والتي تنعكس إيجاباً على حياتهن العملية لخدمة أنفسهن والوصول بالمجتمع إلى أعلى معايير الرفاهية والحياة الكريمة، كما تولي الأكاديمية حرصاً كبيراً على أهمية إقامة مثل هذا النوع من الفعاليات المجتمعية تماشياً مع استراتيجيتها الرامية إلى تنمية الأنشطة المجتمعية المثمرة، لما لها من تأثير في خلق أجواء من الألفة بين المشاركات ما يرسخ روح التعاون الرياضي التي تطلع إلى تحقيقها، فضلاً عن تعزيز التماسك المجتمعي وجعل السعادة والإيجابية أسلوب حياة.

وأكدت موزة الهنائي عضو مجلس مؤسسة المباركة، في الكلمة التي ألقتها نيابة عن مؤسسة المباركة، أهمية هذه الجلسة التي تسلط الضوء على المنجزات الوطنية التي تحققت في مسيرة المرأة الإماراتية، مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية حققت قفزات نوعية في مسيرتها الوطنية وتصدرت مؤشرات التنافسية الدولية استناداً إلى ما وفرته لها القيادة الرشيدة من دعم وتمكين جعل من مسيرتها نموذجاً رائداً على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وقالت موزة الهنائي: إن تميز الإماراتية حقيقة واقعة تجسدها هذه المنجزات الحضارية للمرأة الإماراتية في حياتنا اليومية، وهي منجزات تحققت في إطار شامل لمنظومة تشريعية ومجتمعية تكفل للمرأة الإماراتية حقوقها وتتيح لها ممارسة دورها بكفاءة واقتدار.

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