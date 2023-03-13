تريفور يتوّج بكأس (فيرتوس) على ميدان (الإمارات للفروسية)

المصدر: وام

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توّج الفارس الإيرلندي تريفور برين على صهوة الفرس "غيرماين دبليو" بكأس (فيرتوس) في ختام بطولة قفز الحواجز الدولية من فئة النجمتين، والتي استضافها وأدارها مركز الإمارات للفروسية في دبي، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وأسدلت البطولة التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام من 9 إلى 12 مارس، الستار على بطولات القفز الدولية التي استضافتها أندية ومراكز الفروسية في الإمارات خلال الموسم 2022 ـ 2023.

شهد منافسات الختام وتوّج الفائزين بالألقاب اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لنادي دبي للفروسية، وخليفة بن عبود الفلاسي، عضو مجلس إدارة النادي، ويوسف الملا نائب مدير النادي، وطاهرة أحمد، رئيسة البطولة، وحسام زميت رئيس لجنة تحكيم البطولة، وعن (فيرتوس) حسن الأمارا، خليفة ناصر البدور وسلفيا سيم.

وجاءت منافسة جائزة لونجين (فيرتوس) الكبرى، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، وتنافس عليها 47 فارساً وفارسة.

ونجح 9 فرسان في إكمال الجولة الرئيسة دون خطأ، وتجدد بينهم التنافس في جولة التمايز، التي أكملها 4 فرسان دون خطأ أيضاً، وبرز من بينهم الفارس الإيرلندي تريفور برين مع الفرس "غيرماين دبليو" (12 سنة)، ونجح في إكمال التمايز في زمن سريع بلغ 41.73 ثانية، وتوّج بكأس البطولة.

وتألق الفارس سالم أحمد السويدي المشارك رقم (58) مع الجواد "دايموند وي"، في المنافسة التأهيلية الثانية للجائزة الكبرى برعاية (ذا ديت روم)، وأكملها في زمن بلغ 58.65 ثانية.

وبهذا الفوز يكمل السويدي ثنائية منافسات الجولة الواحدة على حواجز ارتفاعها 140 سم، وتنافس فيها 61 فارساً وفارسة للحاق بركب التحدي على الجائزة الكبرى للبطولة، ونجح منهم 12 فارساً في إكمال الجولة دون خطأ.

وحاز فارسنا الشاب موفي عويضة الكربي والفرس "هوليوود"، جائزة (دو) الكبرى المصغّرة، بمواصفات الجولة مع جولة تمايز، على حواجز 130 سم، وتنافس عليها 62 فارساً وفارسة.

وصعد إلى جولة التمايز 24 فارساً، و9 منهم أكملوا التمايز دون خطأ، أولهم الفارس موفي الكربي وأنهى التمايز في زمن بلغ 28.32 ثانية.

وبمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، جاءت جميع منافسات يوم الختام (الأحد)، على كأس (شاكوماكو)، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 120 سم، وتنافس فيها 95 فارساً وفارسة.

وأكمل الجولة الرئيسة 26 فارساً دون خطأ، ونجح منهم 11 فارساً في إكمال التمايز دون خطأ، وأفضل زمن سجله فارسنا عبد الرحمن العبدولي مع الفرس "دانس فلور دو ريفال" وبلغ 31.94 ثانية، وتوّج بكأس المركز الأول .

وتواصلت منافسات البطولة في يومها الثاني (السبت)، وفيها حقق فارسنا الناشئ علي مفرج الكربي والجواد "كالفاروس ستار"، الفوز في منافسة جائزة (ماجستيك كوستوم) لتجميع النقاط بـ(الجوكر)، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 115 سم، (الجوكر) ارتفاعه 125 سم.

وشهدت المنافسة مشاركة 92 فارساً وفارسة، نجح منهم 32 فارساً في تجميع كامل النقاط (65) نقطة، حيث أكمل الفارس الكربي المهمة في زمن سريع بلغ 47.47 ثانية.

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