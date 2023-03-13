«ند الشبا الرياضية» تعتمد «فرق الطائرة»

المصدر: دبي - البيان

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اعتمدت اللجنة المنظمة لـ«دورة ند الشبا الرياضية» القائمة النهائية للفرق المشاركة في بطولة الكرة الطائرة، التي تنظم خلال الفترة من 1 إلى 10 أبريل المقبل ضمن منافسات النسخة العاشرة من الدورة التي تقام خلال شهر رمضان المبارك، في مجمّع ند الشبا الرياضي.

ويستمر تسجيل اللاعبين في الفرق وأعضاء الكادر الفني والطبي وفق الشروط المعتمدة باللائحة حتى منتصف ليل الاثنين 20 مارس، ويسمح بتسجيل 14 لاعباً بحد أقصى في الفريق الواحد، و10 لاعبين كحد أدنى، على أن يكون عمر اللاعب 18 سنة فما فوق من تاريخ إقامة البطولة، ويمكن للفرق المشاركة استبدال 4 لاعبين بحد أقصى خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس، وذلك تيسيراً على الفرق لاختيار أفضل اللاعبين للمشاركة في البطولة، ويتم تسجيل اللاعبين عبر نظام التسجيل الإلكتروني المعتمد للدورة على الموقع الرسمي.

ويتم اعتماد قائمة اللاعبين المؤهلين للمشاركة وفق الشروط الواردة باللائحة العامة للبطولة، التي تم تعميمها على الفرق المشاركة، وستعقد اللجنة المنظمة اجتماعاً فنياً مع الفرق المشاركة 28 الجاري، وذلك بعد اعتماد قائمة اللاعبين في جميع الفرق.

وتقام مراسم القرعة في تمام الساعة 11 صباح 22 الجاري في مقر مجلس دبي الرياضي بحضور مديري الفرق المشاركة، وتنظم مباريات البطولة وفقاً لقانون الاتحاد الدولي للعبة واللوائح المعمول بها في اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، باستثناء التعديلات الواردة باللائحة المعتمدة وملحقاتها أو التعاميم الصادرة عن اللجنة الفنية.

وأعلنت اللجنة المنظمة للدورة عن إغلاق باب التسجيل في بطولة الجوجيتسو، نظراً لاكتمال العدد المسموح به للمشاركة في البطولة، على أن تقام المنافسات 24 الجاري في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي.

ويتواصل التسجيل في باقي الرياضات التي تتضمنها الدورة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للدورة www.nasst.ae، الذي يمكن من خلاله الحصول على المعلومات وشروط المشاركة، ويغلق باب التسجيل في بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة 16 الجاري، على أن ينتهي تسجيل اللاعبين 23 منه، فيما يتواصل التسجيل للمشاركة في بطولة البادل حتى 15 الجاري، ويستمر التسجيل في بطولتي المبارزة والقوس والسهم حتى يوم 21 منه، ويستمر التسجيل في سباق الدراجات الهوائية بجميع فئاته حتى 25 الجاري، ويغلق باب التسجيل للمشاركة في سباق الجري 3 أبريل المقبل.

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