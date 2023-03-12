الشارقة يتمسك بحلم بلوغ نصف نهائي «خليجي اليد»

المصدر: دبي ــ فائز بجبوج

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يخوض فريق الشارقة الساعة الثامنة مساء غد الاثنين مواجهة قوية لا تقبل أنصاف الحلول ولا التعويض بالنسبة للشارقة، الذي يخوضها بعنوان الانتصار والفوز خلال مواجهته مع فريق الأهلي البحريني صاحب الأرض والجمهور، في ثالث وختام جولات الدور الأول للمجموعتين في بطولة الخليج لكرة اليد الـ39 لأبطال الكؤوس، المقامة حالياً على صالة مدينة خليفة الرياضية في العاصمة البحرينية المنامة، والممتدة حتى 17 الجاري. وتشهد الجولة ضمن المجموعة ذاتها لقاء الصفا السعودي والكويت الكويتي، الذي ينطلق في السادسة بتوقيت الإمارات.

طموح

ويبحث الشارقة بعد تعادله في مباراته الافتتاحية أمام الصفا السعودي (24-24)، وخسارته أمام الكويت الكويتي بطل آسيا 29/28، والذي حجز مقعداً مبكراً بدور نصف النهائي بصدارته المجموعة برصيد 4 نقاط، عن تقديم مباراة قوية لا تقبل عن الفوز بديلاً، بعد أن توقف رصيده عند نقطة وحيدة وضعته في المركز الثالث خلف الأهلي البحريني الثاني برصيد نقطتين عقب فوزه على الصفا السعودي بنتيجة 21/22، وخسارته أمام الكويت الكويتي 27/20.

ويحتاج الملك الشرقاوي للفوز في المواجهة الأخيرة اليوم الاثنين أمام الأهلي البحريني، ثم انتظار خسارة فريق الصفا السعودي أمام الكويت الكويتي، لحصد بطاقة التأهل للدور نصف النهائي، خصوصاً أن نظام البطولة يقضي باقتصار التأهل إلى نصف النهائي على أصحاب المركزين الأول والثاني لكلتا المجموعتين.

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