«خورفكان لأصحاب الهمم» بطل أغلى كؤوس «القوى»

المصدر: دبي - البيان

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حقق نادي خورفكان أول من أمس، المركز الأوّل ولقب بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لألعاب القوى، خلال البطولة التي أقيمت تحت رعاية اللجنة البارالمبيّة الوطنيّة وبمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة مثّلوا 8 من أندية أصحاب الهمم بالدولة، هي: أندية خورفكان لأصحاب الهمم، دبيّ، الثّقة، عجمان، العين، الظفرة، أبوظبي ونادي رأس الخيمة، واحتضن فعالياتها نادي الثّقة للمعاقين على مدار يوم كامل أجريت فيه مسابقات المضمار ومنافسات الميدان.

وجاء الفوز الكبير، عقب تتويج 4 لاعبين من نادي خورفكان على 144 نقطة عبر مختلف الألعاب وبفارق كبير عن أقرب المنافسين، وجاء نادي دبيّ في المركز الثاني برصيد 83 نقطة، بينما جاء في المركز الثالث أصحاب الاستضافة نادي الثّقة الذي استطاع جمع 69 نقطة خلال المنافسات، عقب المنافسات توج الدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية وذبيان سالم المهيري الأمين العام الأبطال الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

وكانت المنافسات قد شهدت التنافس في ألعاب دفع الجلّة، الصولجان، رمي الرّمح، ورمي القرص. بينما أجريت مسابقات المضمار التي تنافس فيها اللاعبين واللاعبات في مسافات 100، 200، 400 و800م.

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