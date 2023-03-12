انطلاقة قوية لتحدي اللياقة البدنية بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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شهدت مرافق نادي التنس الأرضي بالفجيرة، انطلاقة منافسات النسخة الأولى من بطولة الفجيرة لتحدي اللياقة البدنية، والذي تنظمه لجنة اللياقة البدنية في اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، وذلك بمشاركة 148 لاعباً ولاعبة من مختلف الدول والجنسيات.

وشهدت منافسات اليوم الأول، تنافساً قوياً ومميزاً بين المشاركين، وحضر منافسات اليوم الأول الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وعدد من القيادات الرياضية، إلى جانب رئيس اللجنة المنظمة أحمد بن ظبوي.

وشهد اليوم الأول منافسات قوية بين اللاعبين، وسط تشجيع كبير من قبل الجمهور واللاعبين ومدربيهم، ما أضفى على البطولة أجواء حماسية مميزة، وشاركت كشافة الفجيرة بدور مميز في نجاح فعاليات اليوم الأول بأدوار تطوعية لافتة.

بدوره، وصف أحمد بن ظبوي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة قوة المنافسات، بأنها تعكس الجهود التي بذلتها لجنة اللياقة البدنية واللجنة المنظمة، مقدماً الشكر لنادي التنس في الفجيرة، والرعاة وجميع الجهات المساندة، كما شكر الحضور الأنيق الذي زين اليوم الافتتاحي، وعلى رأسهم الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وهنأ بن ظبوي الفائزين بألقاب اليوم الأول، متمنياً التوفيق للجميع.

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