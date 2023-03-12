شباب الأهلي وبني ياس والعين والجزيرة إلى الدورة المجمعة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تأهل شباب الأهلي، إلى الدور الثاني من كأس السوبر للكرة الطائرة رجال، بعد فوزه على عجمان بثلاثة أشواط نظيفة، في مباراتهما في صالة نادي النصر، ضمن الدور التمهيدي للبطولة، والتي انتهت أشواطها بنتائج 25-16 و25-18 و25-17.

كما تأهل إلى الدور الثاني للبطولة نفسها، فريق الطائرة بنادي العين، بعد تغلبه على الوصل بثلاثة أشواط نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما على صالة نادي المدام بالشارقة.

وصعد كذلك بني ياس بفوزه على حتا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في مباراتهما بصالة نادي الوصل، والجزيرة بفوزه على النصر بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في مباراتهما بصالة نادي العين.

ويقام الدور الثاني للبطولة بنظام التجمع مرتين، بمشاركة الأندية الأربعة المتأهلة، وسيكون التجمع الأول في صالة نادي شباب الأهلي أيام 17 و18 و19 مارس الجاري، والتجمع الثاني في صالة نادي بني ياس أيام 24 و25 و26 من الشهر نفسه.

ومن ناحية أخرى، حسم فريق الطائرة للسيدات بنادي الوصل، لقاء ذهاب نهائي الدوري العام للسيدات أمام مضيفه فريق الشارقة لرياضة المرأة، بالفوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

ومن المقرر إقامة لقاء الإياب في صالة نادي الوصل يوم السبت المقبل، وحال فوز الوصل، سيتوج بطلاً لدوري السيدات للكرة الطائرة هذا الموسم، أما حال فوز فريق الشارقة لرياضة المرأة، ستكون هناك مباراة فاصلة أخيرة يوم 21 مارس الجاري، في صالة نادي عجمان.

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