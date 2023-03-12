نادي الشارقة يكتسح بطولة الإمارات المفتوحة للكاراتيه

المصدر: البيان

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هيمن أبطال نادي الشارقة الرياضي، على بطولة الإمارات المفتوحة للكاراتيه (كوميتيه) محققين المركز الأول في كافة الفئات ليتربعوا على صدارة الترتيب العام للبطولة التي استضافتها صالة الألعاب الرياضية بنادي الشارقة في الحزانة.

وحقق أبناء نادي الشارقة أكبر غلة من الميداليات واكتسحوا البطولة بـ 19 ميدالية ملونة، بعد أن حققوا 6 ميداليات ذهبية و2 ميدالية فضية و11 ميدالية برونزية، وبفارق أكثر من 10 ميداليات عن أقرب المنافسين في البطولة المخصصة لفئتي الرجال والناشئين.

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