الوصل يحسم ذهاب دوري «شباب» الطائرة

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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حقق الوصل فوزاً صعباً على شباب الأهلي 3-2، في ذهاب نهائي دوري الشباب للكرة الطائرة، وحسم الوصل أشواط المباراة في صالته بنتائج 19-25 و25-17 و20-25 و25-22 و16-14.

ويحتاج شباب الأهلي، إلى الفوز في مباراة الإياب الجمعة المقبل، في صالة نادي شباب الأهلي في النهدة، حتى يتم تأجيل حسم درع دوري فئة الشباب للكرة الطائرة إلى مباراة فاصلة يوم 24 مارس الجاري، في نادي النصر.

والجدير بالذكر، أن النصر سيلتقي حتا في صالة نادي الوصل يوم الجمعة المقبل، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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