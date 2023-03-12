3 ميداليات لـ«الشارقة للمرأة» في عربية «القوس والسهم»

المصدر: (الشارقة - البيان)

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حققت نجمات نادي الشارقة الرياضي للمرأة، الفوز بثلاث ميداليات متنوعة خلال تمثيلهن منتخب الإمارات في البطولة العربية للقوس والسهم داخل الصالات، المقامة في العراق بمشاركة عربية واسعة.

وحصدت الميداليات الثلاث، عائشة جاسم آل علي «ذهبية» القوس المحدب، وآمنة العوضي «فضية» القوس المركب، وحصة العوضي «برونزية» القوس المحدب.

وأبدت نور ذياب، إدارية فريق القوس والسهم في نادي الشارقة الرياضي للمرأة، سعادتها بالحصاد المميز لنجمات النادي مع منتخب الإمارات الوطني، منوهة إلى أن النتيجة تعد إنجازاً لعموم لعبة القوس والسهم في الإمارات، وانعكاساً عملياً لمستوى الاهتمام باللعبة في النادي، مشيدة بجهود اتحاد الإمارات للقوس والسهم في الارتقاء باللعبة.

ولفتت نور ذياب إلى أن نجمات النادي، قدمن أداء مميزاً قادهن إلى اعتلاء منصة التتويج باستحقاق باسم الإمارات. بدورها، أبدت بلقيس الشحي، رئيس قسم الألعاب الفردية فخرها بالمرأة الإماراتية وبممثلي نادي الشارقة الرياضي للمرأة، ورؤية علم الدولة في المحافل الرياضية، متمنية للاعبات التوفيق والنجاح والتقدم.

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