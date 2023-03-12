بحث تطوير الأمن والسلامة في بطولات الرجبي

المصدر: (دبي - البيان)

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استقبل قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرجبي، في مكتبه بمقر الاتحاد، المقدم أحمد إبراهيم الحداد والرقيب محمد خضر موسى من إدارة الطوارئ بالإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي، حيث وجه الشكر لإدارة الطوارئ وشركائها في لجنة تأمين الفعاليات بشرطة دبي على جهودهم المميز في سبيل إنجاح النسخ السابقة من بطولات الرجبي الرياضية. وهنأ المقدم أحمد الحداد اتحاد الإمارات والأطقم الإدارية والفنية واللاعبين على الإنجازات والبطولات التي أحرزتها المنتخبات الوطنية في رياضة الرجبي في السنوات الماضية.

وقد قدم الوفد الزائر شرحاً عن منظومة ضباط الارتباط ومراقبي الشرطة في الأندية والمنشآت الرياضية في إمارة دبي، ومهامهم في تأمين الفرق والمنتخبات الرياضية داخل وخارج الدولة، وأشاد الظالعي بهذه الجهود الأمنية المميزة وإبداء إمكانية تعاون الاتحاد الآسيوي في سبيل تطوير إجراءات الأمن والسلامة في بطولات ومسابقات رياضة الرجبي، باعتبارها رياضة أولمبية.

وفي ختام الزيارة أهدى قيس الظالعي درع الاتحاد للوفد، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

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