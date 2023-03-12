نجاح مبهر لسباق «الركض لتحقيق الأمنيات»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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شهدت النسخة الخامسة من سباق «الركض لتحقيق الأمنيات»، وهي الفعالية الخاصة بمؤسسة «تحقيق أمنية»، التي تقام سنوياً برعاية كريمة من حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية»، نجاحاً مبهراً.

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»: «نشعر بالفخر والاعتزاز لمشاهدة المشاركة الكبيرة في فعاليات هذا السباق الذي أقيم في مدينة زايد الرياضية صباح اليوم لمسافة 3، 5 و10 كم، حيث بلغ عدد المشاركين ما يقارب 1000 متسابق من العائلات والأفراد على حد سواء».

وتقدم الزبيدي بالشكر والتقدير إلى الرعاة الداعمين لفعالية المؤسسة السنوية، وإلى الشركة المنظمة للسباق على دعمهم المتواصل لجهود المؤسسة الإنسانية الهادفة إلى تحقيق أمنيات الأطفال المصابين بأمراض خطيرة. كما ثمّن أيضاً المشاركة المجتمعية الكبيرة من العائلات والأفراد، مشيداً بجهود ممثلي وسائل الإعلام في تغطية السباق، ونشر رسالة المؤسسة النبيلة الرامية إلى إدخال الفرح والسعادة على قلوب الأطفال المرضى، وإشاعة السعادة في قلوب أفراد المجتمع.

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