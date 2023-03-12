تحدي زوارق الفئة الثالثة في أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق، اليوم في العاصمة أبوظبي، منافسات السباق الرئيس للجولة الأولى من بطولة الإمارات للزوارق السريعة الفئة الثالثة في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً على كاسر الأمواج بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وتنطلق زوارق هذه الفئة العريقة والكلاسيكية مجدداً على مياه أبوظبي بمنافسة قوية بين الزوارق المشاركة للفوز بلقب السباق وإحراز أول رصيد من النقاط خلال الموسم للمنافسة على لقب البطولة، ويأتي أبرز المشاركين من خلال التحدي بمشاركة زورق أبوظبي 5 بقيادة ماجد المنصوري .

وراشد الطاير، وزورق أبوظبي 4 بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي، وزورق فزاع بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي، وزورق كيو 8 بقيادة عبد اللطيف العماني وبدر الدوسري بالإضافة لزورق أكسوم مارين بقيادة ديميتري فاندوشيف ومايكل كاتاشيف وجميع هذه الأسماء أبطال في سباقات الزوارق السريعة وأصحاب ألقاب عبر السنوات والمواسم الماضية.

تفوق

وكانت المنافسة انطلقت مع التجارب الحرة للزوارق المشاركة أول من أمس، والتي تفوق من خلالها زورق أبوظبي 4 بإحراز أفضل توقيت في مسار السباق بعد أن قطع المسافة بزمن وقدره 2:39:631 ثانية.

وهو الزمن الذي لم تكسره بقية الزوارق المشاركة طوال ساعة ونصف هي زمن التجارب الحرة. وتنطلق البطولة في أجواء مثالية من ناحية الطقس والمناخ على امتداد كورنيش أبوظبي والمسار الطولي الذي ينتهي عند خط النهاية أمام مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

بطولة

ورحب ماجد المنصوري قائد زورق أبوظبي 5 بعودة البطولة الكلاسيكية مجدداً إلى أجندة البطولات البحرية مؤكداً أنها ستستقطب عدداً أكبر من المشاركين في الجولات القادمة، وشدد على أن المنافسة من خلال التحدي القوي ستكون كبيرة للوصول للمراكز الأولى في السباق اليوم، وقال: سنشاهد منافسة كبيرة وسرعات قياسية على مسار السباق لتحقيق المراكز الأولى اليوم.

بدوره، رحب المتسابق الكويتي عبداللطيف العماني بعودة البطولة والمنافسة مجدداً في أبوظبي عبر البطولة وأكد أن السباق هنا دائماً ما يكون مختلفاً ومتميزاً حيث قال: سعداء جداً بأن نعود مرة أخرى للمنافسة في أبوظبي وأيضاً المشاركة على مسار السباق على الكاسر هنا، قمنا بالتجهيز والاستعداد للسباق ومتأهبون لتقديم منافسة قوية في السباق اليوم.

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سجل زورق أبوظبي 4 بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي الزمن الأفضل من خلال منافسات كسر الكيلو بعد أن حقق زمناً قدره 2:43:777 ثانية في مسار السباق. وحل ثانياً زورق أبوظبي 5 بقيادة ماجد المنصوري وراشد الطاير بزمن قدره 2:45:758 ثانية.

وجاء ثالثاً زورق أكسوم مارين بزمن قدره 2:48:249 ثانية. وكانت منافسات كسر الكيلو قد استمرت لساعة كاملة تألق في نهايتها زورق أبوظبي 4 بإحراز الزمن الأفضل وليكون أول المنطلقين عبر السباق الرئيس اليوم.

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