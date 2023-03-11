الكويت الكويتي ينتزع فوزاً صعباً أمام الشارقة بخليجية اليد

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

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انتزع فريق الكويت الكويتي حامل اللقب الأسيوي فوزاً صعباً ومهماً أمام فريق الشارقة الإماراتي وبنتيجة 29/28 بختام المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت ضمن منافسات المجموعة الثانية بالبطولة الخليجية أل 39 للأندية أبطال الكؤوس والتي يستضيفها نادي النجمة البحرين وتحتضن منافساتها صالة مدينة خليفة الرياضية بالعاصمة البحرينية المنامة وتستمر لغاية السابع عشر من الشهر الجاري، وتشهد مشاركة 8 أندية خليجية تم توزيعهم لمجموعتين في منافسات الدور الأول للبطولة.

وجاءت بداية اللقاء متقاربة المستوى قبل أن ينجح الفريق الكويتي من إنهاء الشوط الأول متقدماً 17/15، وبهذه الخسارة يصعب الشارقة ممثل الإمارات في هذا المحفل الخليجي مهمته بالتأهل للدور الثاني للبطولة وخاصة بعد أن تعادل في مباراته الأولى بالبطولة مع الصفا السعودي 24/24.

وبالتأكيد يحتاج الملك إلى فوز على فريق الأهلي البحريني بوم الإثنين المقبل بختام مشواره بالدور الأول ليجدد أماله بالتأهل للدور الثاني للبطولة.

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