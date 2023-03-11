3 نسخ جديدة من «محاربي الإمارات»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تشهد صالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في العاصمة أبوظبي، 3 نسخ جديدة من بطولة محاربي الإمارات، الأفريقية 38 والدولية 39 والعربية 40، بتنظيم شركة بالمز الرياضية، وسط ترقب كبير من عشاق رياضة الفنون القتالية المختلطة.

وتبدأ المنافسات الجمعة المقبل بالنسخة الأفريقية والتي تشهد 11 نزالاً قوياً بمشاركة 22 مقاتلاً ومقاتلة، وتشهد المنافسة نزالين رئيسيين الأول يجمع المغربي عماد بو عمري والزيمبابوي سيلفستر شيبفمبو، ويلتقي في الثاني كيفن عم من جزر القمر والمصري عبدالوهاب سعيد.

أما النزال الرئيسي في النسخة الدولية التي تقام السبت 18 الجاري، يجمع بين الكازاخي بوكدوس اولجاباي على وزن الديك والنمساوي محمد ماتشييف على الريشة.

وتبرز النسخة العربية يوم 19 الجاري، والتي وتشهد نزالاً قوياً يجمع بين الأردني علي القيسي الذي يدافع عن لقب وزن الخفيف مع المصري أحمد فارس والذي خسر أمامه في النسخة 29 من البطولة، كما يلتقي في النزال الرئيسي الثاني الكويتي عبدالله البوشهري والمغربي بدرالدين دياني في وزن المتوسط.

وأكد فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة اكتمال كل الترتيبات لانطلاق النسخ الثلاث في البطولة الأسرع نمواً في العالم والأكثر شعبية في المنطقة.

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