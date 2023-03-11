أحمد سكيك يخطف فضية «خليجية الغولف»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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توّج منتخبا الرجال والشباب للغولف، بالميدالية البرونزية في بطولة مجلس التعاون الخليجي للفردي والفرق، التي أسدل الستار أمس على نسختها الـ 25 للرجال، والـ 14 للناشئين تحت 18 عاماً، واستضافتها العاصمة البحرينية المنامة.

وجاءت أفضل النتائج الإماراتية في منافسات فردي الرجال، بعد أن نجح لاعب المنتخب أحمد سكيك في انتزاع المركز الثاني والميدالية الفضية بإجمالي 10 ضربات فوق المعدل «وصيف الخليج»، بفارق الثماني ضربات فوق المعدل عن القطري سالم الكعبي صاحب المركز الأول برصيد ضربتين فوق المعدل ومتقدماً عن البحريني أحمد الزاهد صاحب المركز الثالث 11 ضربة.

وحصد منتخب الرجال المركز الثالث في منافسات الفرق والميدالية البرونزية. وتمكن منتخب الشباب ، من انتزاع المركز الثالث والميدالية البرونزية.

تهنئة

وهنأ الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الغولف الإماراتي، بعثة المنتخب على الإنجازات التي تحققت في بطولة البحرين، وقال في تصريحات صحافية: «أشكر اللاعبين والجهازين الإداري والفني على ما بذلوه في «خليجي» البحرين، وتكلل بصعود منتخبي الرجال والشباب إلى منصات التتويج».وتوجه الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي بالشكر للاتحاد البحريني للغولف على استضافة البطولة.

مؤكداً حرص الإمارات على التواجد بين الأشقاء بدول منطقتنا الخليجية. وقال: «يعمل الاتحاد بخطة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى خلق جيل جديد من اللاعبين واللاعبات، خصوصاً أن منتخبات الشباب والناشئين والفتيات يمثلن مستقبل الغولف الإماراتي».

واختتم قائلاً: «مثلت المشاركات العربية والقارية الأخيرة خير استعداد للاعبي ولاعبات الدولة للمشاركات المقبلة».

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