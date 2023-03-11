148 لاعباً ولاعبة في «تحدي الفجيرة للياقة البدنية»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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تنطلق، اليوم، منافسات بطولة تحدي اللياقة البدنية «الفجيرة 2023»، التي تنظمها لجنة اللياقة البدنية باتحاد الإمارات لبناء الأجسام، وتستضيفها المرافق الرياضية في نادي الفجيرة للتنس الأرضي، وذلك بمشاركة 148 لاعباً ولاعبة من مختلف الدول، في بطولة يتوقع لها أن تكون قوية ومميزة.

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وأكد أحمد بن ظبوي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة خلال مؤتمر صحافي عقد أمس للكشف عن تفاصل البطولة جاهزيتهم للحدث الذي يقام للمرة الأولى بإمارة الفجيرة، لافتاً إلى أن الاستعدادات بلغت ذروتها وهي تعكس الجهود التي بذلتها لجنة اللياقة البدنية واللجنة المنظمة.

ووجه بن ظبوي الشكر لنادي التنس الأرضي بالفجيرة والرعاة وجميع الجهات المساندة كاشفاً عن اشتمال البطولة على خمس فئات وهي الرجال والبنات للمحترفين وفئة الفرق للرجال وفئة الهواة للرجال والبنات، وتابع: نتطلع لبداية قوية في الأداء الفني والبدني والمنافسات لإخراج نسخة مميزة، مبيناً أن 25 جهة دعمت هذه البطولة دعماً لوجستياً بمختلف الجوانب.

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بدوره، كشف عبدالله الكسواني المنسق الفني للبطولة عن مشاركة لاعبين دوليين في فئة المحترفين ومنهم الإسباني دامي وترتيبه 52 على العالم والإسبانية إيلينا وترتيبها السادس على العالم ومصنفين مميزين آخرين، وأضاف: تبلغ الجوائز المالية للبطولة 200 ألف درهم مقسمة على 64 جائزة.

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