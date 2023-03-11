«دبي البحري» ينظم سباق الشراع لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

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شهدت شواطئ جميرا حدثاً فريداً من نوعه، نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الموسم الرياضي 2022 - 2023، جمع أبطال الإرادة من أصحاب الهمم في منتخب الأولمبياد الخاص، في سباق على قوارب الشراع الحديث، وذلك للمرة الأولى ضمن فعاليات الموسم.

ودرج نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، في إطار خططه الرامية لإشراك كل فئات المجتمع، على تنظيم فعاليات رياضية بحرية لأصحاب الهمم في المواسم الماضية ضمن سلسلة مهرجانات «بحر دبي» المجتمعية، التي استقطبت فئات عدة من أصحاب الهمم.

بطل الإمارات

ونظم النادي الفعالية الجديدة بإشراف اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، وبالتعاون مع نادي دبي لزوارق الشاطئ «دوسك»، على هامش فعاليات الجولة الثالثة من منافسات «بطل الإمارات» للشراع الحديث، بمشاركة نجوم ولاعبي المنتخب الوطني للأولمبياد الخاص في إطار المعسكر التدريبي القصير في دبي استعداداً للمشاركة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2023، التي ستقام في برلين خلال الفترة من 17 إلى 25 يونيو المقبل.

وأكمل أعضاء منتخبنا الوطني للأولمبياد الخاص للشراع الحديث معسكراً ناجحاً في دبي ضمن خطط مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي لرفع جاهزية لاعبي الأولمبياد الخاص إلى أعلى الدرجات استعداداً للمشاركة وتحقيق الإنجازات في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «برلين 2023».

حيث تشارك الإمارات بوفد كبير يضم 75 لاعباً من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية، و32 شريكاً موحداً، وذلك في 20 رياضة مختلفة من بينها رياضة الشراع الحديث.

تابع الحدث أعضاء اتحاد الإمارات للشراع والتجديف محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية ومحمد عبدالله محمد العبيدلي الأمين العام وخالد محمد سلطان العويس الشامسي، وقام الشامس والعبيدلي بتتويج المشاركين في الفعالية وتسليمهم الميداليات.

كما تسلمت لوسي كوردارو مسؤولة برنامج أصحاب الهمم في نادي دبي لزوارق الشاطئ «دوسك» درعاً تكريمية من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تقديراً لاستضافة دوسك للفعالية.

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