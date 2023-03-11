شيخة الخاطري: تحكيم «عربية القوس» يثري خبرتي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت شيخة الخاطري؛ أول حكمة إماراتية في رياضة القوس والسهم، أن مشاركتها التحكيمية بالبطولة العربية داخل الصالات المقامة حالياً بالعراق تثري خبراتها التحكيمية، وتعزز قدراتها، بما يتماشى مع رغبتها في عكس الصورة المشرفة للمرأة الإماراتية. وقالت: إن اتحاد الإمارات للقوس والسهم يكرس جهوده لفتح آفاق التطور أمام الكوادر الإماراتية، ودعم مسيرتهم المهنية لتحقيق استدامة الرؤى والأفكار المستقبلية، والارتقاء بالقدرات الإماراتية النسائية في هذه اللعبة.

مشاركات

وتعد مشاركة الحكمة شيخة الخاطري ببطولة العرب الثالثة على صعيد البطولات القارية والعربية؛ حيث سبق لها المشاركة ضمن الطاقم التحكيمي في بطولة آسيا، التي استضافتها إمارة الشارقة ديسمبر الماضي.

كما شاركت في البطولة العربية الـ 11 للرماية بالقوس والسهم في تونس، التي شهدت وجود 65 رامياً ورامية من 9 دول عربية. وتنتظر الخاطري مشاركة أخرى بالبطولة القارية بتايلاند نوفمبر المقبل.

وقالت الخاطري: «بكل فخر أشكر اتحاد الإمارات للقوس والسهم، برئاسة الدكتور سعيد مصبح الكعبي على جهوده، التي يضطلع بها للوصول بالقدرات المواطنة إلى مستوى التطلعات المنشودة، خاصة أننا نستشعر قيمة البرامج الاستراتيجية الرامية للارتقاء بهذه الرياضة إلى المستوى المطلوب، واكتشاف المواهب الشابة وصولاً إلى استدامة التطور، الذي يمهد الطريق للوصول إلى أفضل النتائج على الصعيدين القاري والدولي».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز