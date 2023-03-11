4 مباريات في تمهيدي «سوبر الطائرة»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقام، في السابعة من مساء اليوم، 4 مباريات في الدور التمهيدي لكأس السوبر للكرة الطائرة رجال، يلتقي فيها بني ياس مع حتا، في صالة نادي الوصل، وشباب الأهلي مع عجمان، في صالة نادي النصر.كما يلتقي الجزيرة مع النصر، في صالة نادي العين، وتم نقل مباراة العين مع الوصل، إلى صالة نادي البطائح، لانشغال صالة نادي الجزيرة، والتي كان مقرراً أن تستضيف المباراة.

وتجدر الإشارة، أن كأس السوبر، هي ثالث بطولات الكرة الطائرة للرجال هذا الموسم، بعدما سبق وتوج بني ياس بطلاً للدوري العام، والجزيرة بطلاً لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز