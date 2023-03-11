«ستورمز» و«وايت بيرز» إلى «نهائي هوكي الجليد»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تأهل فريقا «ستورمز أبوظبي»، و«وايت بيرز» إلى نهائي النسخة الـ13 من دوري الإمارات لهوكي الجليد، بفوز الأول على «مايتي كملز دبي» 2-3 ذهاباً و3-5 إياباً، وفوز الثاني على «ذيبز العين» 3-6 ذهاباً و4-5 إياباً.

ويقام النهائي في دبي وأبوظبي ذهاباً وإياباً يومي 13 و15 مارس الجاري، وتقام مباراة فاصلة الخميس المقبل حال التعادل في مجموع المباراتين.

وتقام منافسات دوري الإمارات لهوكي الجليد بمشاركة 5 فرق محلية هي «ستورمز أبوظبي» و«ذيبز العين»، و«سكوربينز»، و«مايتي كملز دبي»، و«وايت بيرز».

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