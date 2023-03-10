مكتوم الحاج أول معلق إماراتي للرجبي

المصدر: دبي - العوضي النمر

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حقق لاعب منتخب الرجبي مكتوم الحاج نجاحاً كبيراً في أول تجربة له بالتعليق على رياضة الرجبي خلال البطولة العربية التي أقيمت في مدينة العين، ليصبح أول معلق إماراتي على اللعبة، وأنشأ اتحاد اللعبة قناة على «اليوتيوب» لبث مباريات البطولة على الهواء مباشرة، وتمت الاستعانة باللاعب مكتوم بالحاج، لاعب منتخب الإمارات السابق، للاستفادة بخبرته، وخاض التجربة ووجد تشجيعاً كبيراً من المتابعين الذين تفاعلوا مع القناة حيث قدم شرحاً وافياً ومشوقاً لقانون اللعبة وتعريف المتابعين بكل تفاصيلها.

وعبر مكتوم الحاج عن سعادته بتلك التجربة الجديدة على الوطن العربي، وزادت تلك السعادة مع تزايد عدد المتابعين، وقال: أفكر حالياً في الاستمرار في هذا المجال والعمل على زيادة نشر اللعبة بين جموع الشباب، وفي مجال عملي بشرطة دبي، خاصة في ظل التطور الكبير الذي تشهده اللعبة في الآونة الأخيرة، وأثمر ذلك التطور عن فوز منتخبنا للرجال بالذهبية ومنتخب السيدات بالفضية مما يعزز من مكانة اللعبة وانتشارها.

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